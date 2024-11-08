Взвешивание UFC Fight Night 247: Мэгни тяжелее Пратеса и другие бои

В ночь на 10 ноября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 247, в главном бою которого подерутся полусредневесы Нил Мэгни и Карлос Пратес.

За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:

Нил Мэгни (77,56 кг) против Карлоса Пратеса (77,34 кг);

Бернардо Сопай (61,69 кг) против Рики Турсиоса (61,69 кг);

Ренье де Риддер (83,91 кг) против Джеральда Мершарта (83,91 кг);

Луана Пиньеро (52,39 кг) против Джиллиан Робертсон (52,62 кг);

Мансур Абдул-Малик (84,37 кг) против Душко Тодоровича (84,14 кг).

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