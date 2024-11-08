Взвешивание UFC Fight Night 247: Мэгни тяжелее Пратеса и другие бои
В ночь на 10 ноября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 247, в главном бою которого подерутся полусредневесы Нил Мэгни и Карлос Пратес.
За сутки до турнира прошла процедура взвешивания:
Нил Мэгни (77,56 кг) против Карлоса Пратеса (77,34 кг);
Бернардо Сопай (61,69 кг) против Рики Турсиоса (61,69 кг);
Ренье де Риддер (83,91 кг) против Джеральда Мершарта (83,91 кг);
Луана Пиньеро (52,39 кг) против Джиллиан Робертсон (52,62 кг);
Мансур Абдул-Малик (84,37 кг) против Душко Тодоровича (84,14 кг).
Иэн Гарри: «Я надрал Мэгни задницу уже первыми двумя ударами. Пообещал ему, что вечером он уедет на инвалидной коляске»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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