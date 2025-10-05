Тренер Перейры: «Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США»
Тренер Перейры обратился с Анкалаеву после UFC 320.
«Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США», – сказал тренер Перейры Плинио Круз.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер FULL SEND MMA
