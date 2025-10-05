Тренер Перейры: «Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США»

Тренер Перейры обратился с Анкалаеву после UFC 320.

«Анкалаев может ехать домой. В матушку Россию, не в США», – сказал тренер Перейры Плинио Круз.

Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.

Издевательство от Перейры: наказал Анкалаева и повторил жест, которым уже праздновал чемпионство

Кошмарное поражение Анкалаева: попал под локти Перейры, отдал пояс UFC и всех разозлил