Перейра не хочет драться с Чимаевым: «Хочу только супербой в тяжелом весе»
Алексу Перейре не интересен бой с Хамзатом Чимаевым.
«Спасибо, что поздравил, но хочу только супербой.
Хочу драться в тяжелом весе», – сказал чемпион полутяжелого веса UFC Алекс Перейра.
Ранее чемпион среднего веса Хамзат Чимаев намекнул, что хочет драться с Перейрой.
Напомним, Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320.
Кошмарное поражение Анкалаева: попал под локти Перейры, отдал пояс UFC и всех разозлил
Перейре не интересен бой против Аспиналла или Гана: «Я хочу супербой. Это должен быть Джонс на турнире в Белом доме»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
