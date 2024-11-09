Тактаров – о поражении Малыхина: «Заметно, что он конкретно под такого соперника не готовился. Сам себя измучил»

Олег Тактаров прокомментировал поражение Анатолия Малыхина.

«Очевидно, что Малыхин не подготовился должным образом к поединку. Он недооценил соперника, который был ему неудобен: левша, быстрый, нестандартный по технике. И чтобы выигрывать у таких ребят, нужно тренироваться с такими же. Я не думаю, что в Таиланде, где он готовился, у него были такие спарринг-партнеры.

У Малыхина был заметен живот. Понимаю, что ему 36 лет, ты уже начинаешь себя чуть-чуть беречь. Но у его оппонента живота не было. Кейн был готов к поединку, был заряжен на этот поединок, плюс я не уверен, что в этой лиге проверяют на запрещенные препараты.

Не считаю катастрофой такой бой и не согласен с мнением, что у Малыхина до этого не было хороших соперников. Думаю, что здесь есть очень много хороших оппонентов, которые могут создать проблемы.

Просто заметно, что он конкретно под такого соперника не готовился. К концу поединка он восстановился и понял, что нужно делать, начал набирать обороты. Четвертый и пятый раунды в принципе были неплохими, но там уже нечем было работать. Он сам себя измучил», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Малыхин проиграл Кейну в главном событии ONE Championship 169 и утратил пояс чемпиона тяжелого веса.

Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»

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