Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»
«Братва, всем спасибо, кто поддерживал в этот раз. Хоть не удалось мне победить, но многие люди, которые никогда не интересовались боями, мне звонили и говорили: «Толик, ты нас объединил». Поздравляю соперника. В это утро он был лучшим. Красавчик, силен физически, все хорошо выполнил.
Спасибо всем, кто рядом. Газ будем держать. Все четко. В жизни бывает, что мы когда-то оступаемся, когда-то радуемся победам. Она из этого и состоит. Когда-то хорошо, когда-то не очень. Победы, поражения... На все воля Божия», – сказал чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.
Напомним, Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.
Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах
Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)
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