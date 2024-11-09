Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»

Анатолий Малыхин прокомментировал поражение от Умара Кейна.

«Братва, всем спасибо, кто поддерживал в этот раз. Хоть не удалось мне победить, но многие люди, которые никогда не интересовались боями, мне звонили и говорили: «Толик, ты нас объединил». Поздравляю соперника. В это утро он был лучшим. Красавчик, силен физически, все хорошо выполнил.

Спасибо всем, кто рядом. Газ будем держать. Все четко. В жизни бывает, что мы когда-то оступаемся, когда-то радуемся победам. Она из этого и состоит. Когда-то хорошо, когда-то не очень. Победы, поражения... На все воля Божия», – сказал чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин .

Напомним, Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах

Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)