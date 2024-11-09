Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)
Анатолий Малыхин может получить немедленный реванш с Умаром Кейном.
Ожидается, что второй бой пройдет в течение полугода.
Напомним, Малыхин проиграл Кейну в главном событии ONE Championship 169 и утратил пояс чемпиона тяжелого веса.
Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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