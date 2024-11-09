Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах

Анатолий Малыхин проиграл впервые в карьере.

В Бангкоке (Таиланд) состоялся турнир ONE Championship 169, в главном бою которого прошел титульный бой в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным (14-1) и Умаром Кейном (7-1).

Малыхин проиграл раздельным решением и утратил пояс чемпиона тяжелого веса. У него остались титулы среднего и полутяжелого дивизиона.

Отметим, что это первое поражение в карьере 36-летнего Малыхина. Ранее у него было 14 побед в профессиональный карьере.

Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе