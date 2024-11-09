  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Менеджер Малыхина: «Анатолий был физически не похож сам на себя. Во время лагеря у него был стафилококк и отравление»
2

Менеджер Малыхина: «Анатолий был физически не похож сам на себя. Во время лагеря у него был стафилококк и отравление»

Менеджер Анатолия Малыхина назвал возможную причину поражения бойца.

«Не хотел бы сейчас касаться вопроса решения судей. В первую очередь мы команда, я хочу поддержать Анатолия, представляю, сколько на него сейчас выльется хейта. Но таков путь людей, которые меняют мир вокруг себя.

По бою: Анатолий был не похож сам на себя в первую очередь физически, мы встречались во время его лагеря, Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление. Опять же не хочу использовать эти обстоятельства как отговорку – Малыхин всегда использует любую возможность, он знает, что надо делать здесь и сейчас. Поэтому он там, где сейчас находится.

Проговорим, отдохнем, внесем коррективы. Пояс тяжелого веса снова будет у Сладкого», – заявил менеджер Александр Скаредин.

Напомним, Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах

Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoMMA
logoONE Championship
logoАнатолий Малыхин
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»
18вчера, 18:38
Жена Малыхина: «Общались с Чатри по поводу турнира ONE FC в Кемерове»
3вчера, 15:44
Анатолий Малыхин и Умар Кане провели стердаун перед титульным поединком
36 ноября, 16:03Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Малыхин – после первого поражения в карьере: «Поздравляю соперника, в это утро он был лучшим. Будем держать газ. Все четко»
7 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
8928 минут назад
Чейл Соннен: «Думаю, что Перейра и Аспиналл подерутся за временный пояс в январе. А победитель выйдет на Джонса или Миочича»
2сегодня, 08:16
Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)
сегодня, 08:04
Чендлер – перед реваншем с Оливейрой: «Перед первым боем у меня было 2,5 минуты боевого времени в UFC. Я уже не тот»
2сегодня, 07:57
Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах
7сегодня, 07:22
Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе
53сегодня, 06:30
Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»
18вчера, 18:38
Взвешивание UFC Fight Night 247: Мэгни тяжелее Пратеса и другие бои
1вчера, 17:52
Завуров – о реванше Махачева и Царукяна: «После первого боя Ислама рвало пять минут. В этот раз ему будет еще проще выиграть»
15вчера, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37