Менеджер Малыхина: «Анатолий был физически не похож сам на себя. Во время лагеря у него был стафилококк и отравление»

Менеджер Анатолия Малыхина назвал возможную причину поражения бойца.

«Не хотел бы сейчас касаться вопроса решения судей. В первую очередь мы команда, я хочу поддержать Анатолия, представляю, сколько на него сейчас выльется хейта. Но таков путь людей, которые меняют мир вокруг себя.

По бою: Анатолий был не похож сам на себя в первую очередь физически, мы встречались во время его лагеря, Толя много пахал, на фоне этого были проблемы со здоровьем, в этом лагере были и стафилококк, и отравление. Опять же не хочу использовать эти обстоятельства как отговорку – Малыхин всегда использует любую возможность, он знает, что надо делать здесь и сейчас. Поэтому он там, где сейчас находится.

Проговорим, отдохнем, внесем коррективы. Пояс тяжелого веса снова будет у Сладкого», – заявил менеджер Александр Скаредин.

Напомним, Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе.

Малыхин проиграл впервые в карьере и утратил пояс чемпиона тяжелого веса ONE Championship. У него остались титулы в среднем и полутяжелом дивизионах

Малыхин и Кейн могут провести реванш в течение полугода (MMA Metaratings)