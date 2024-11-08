Стрикленд – о бое с дю Плесси в Австралии: «Я не поеду туда, думаю о мартовском турнире в Вегасе»

Шон Стрикленд заявил, что не поедет драться с Дрикусом дю Плесси в Австралию.

«Я не буду драться в Австралии, думаю о мартовском турнире в Вегасе. Мне нравятся австралийцы, но не думаю, что нравлюсь вашему правительству.

Для меня это комплимент. Это не хейт-спич, я всегда буду защищать моих братанов-кенгуру! Свобода!» – сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

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