Стрикленд – о бое с дю Плесси в Австралии: «Я не поеду туда, думаю о мартовском турнире в Вегасе»
Шон Стрикленд заявил, что не поедет драться с Дрикусом дю Плесси в Австралию.
«Я не буду драться в Австралии, думаю о мартовском турнире в Вегасе. Мне нравятся австралийцы, но не думаю, что нравлюсь вашему правительству.
Для меня это комплимент. Это не хейт-спич, я всегда буду защищать моих братанов-кенгуру! Свобода!» – сказал средневес UFC Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд: «Эй, Чимаев, сядь и дождись очереди»
Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шона Стрикленда
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