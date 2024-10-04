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Адесанья хочет реванш со Стриклендом: «Знаю, что могу с ним справиться»

Исраэль Адесанья хочет драться с Шоном Стриклендом.

«Какой бой я хочу? Определенно с Шоном Стриклендом. Однажды Дэйв Шапелл сказал, что когда пришло время кого-то другого, то нужно осознавать и быть скромным, чтобы признать это.

Тогда была его неделя и все в этом духе. Но я отразил его лучшие удары. Просто знаю, что могу с ним справиться. Посмотрим, как пройдет его бой с Дрикусом», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, который в сентябре-2023 проиграл Шону Стрикленду.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
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