Адесанья хочет реванш со Стриклендом: «Знаю, что могу с ним справиться»
Исраэль Адесанья хочет драться с Шоном Стриклендом.
«Какой бой я хочу? Определенно с Шоном Стриклендом. Однажды Дэйв Шапелл сказал, что когда пришло время кого-то другого, то нужно осознавать и быть скромным, чтобы признать это.
Тогда была его неделя и все в этом духе. Но я отразил его лучшие удары. Просто знаю, что могу с ним справиться. Посмотрим, как пройдет его бой с Дрикусом», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, который в сентябре-2023 проиграл Шону Стрикленду.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Джо Рогана
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