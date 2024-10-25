Чимаев объяснил желание драться с Адесаньей и Стриклендом: «Изи очень известен, а с Шоном я спарринговал»
Хамзат Чимаев хочет драться с Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.
«Изи – хороший боец, один из самых известных в мире на данный момент. С Шоном Стриклендом я тренировался, мы спарринговали в зале.
Люди говорят, что спарринг – это не бой, но для меня это одно и тоже. Так что я хочу попробовать», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»
Чимаев рассказал о проблемах полуторагодовалого сына со здоровьем: «Ему сделают операцию, но все будет хорошо»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Eye AM Podcast
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости