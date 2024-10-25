Чимаев объяснил желание драться с Адесаньей и Стриклендом: «Изи очень известен, а с Шоном я спарринговал»

Хамзат Чимаев хочет драться с Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

«Изи – хороший боец, один из самых известных в мире на данный момент. С Шоном Стриклендом я тренировался, мы спарринговали в зале.

Люди говорят, что спарринг – это не бой, но для меня это одно и тоже. Так что я хочу попробовать», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев .

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