  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев объяснил желание драться с Адесаньей и Стриклендом: «Изи очень известен, а с Шоном я спарринговал»
3

Чимаев объяснил желание драться с Адесаньей и Стриклендом: «Изи очень известен, а с Шоном я спарринговал»

Хамзат Чимаев хочет драться с Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

«Изи – хороший боец, один из самых известных в мире на данный момент. С Шоном Стриклендом я тренировался, мы спарринговали в зале.

Люди говорят, что спарринг – это не бой, но для меня это одно и тоже. Так что я хочу попробовать», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»

Чимаев рассказал о проблемах полуторагодовалого сына со здоровьем: «Ему сделают операцию, но все будет хорошо»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Eye AM Podcast
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoИсраэль Адесанья
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев назвал Джонса самым опасным соперником в UFC
723 сентября, 11:15
Стрикленд открыт к реваншу с Адесаньей: «Только пусть приходит без ошейника»
122 августа, 12:47
Уиттакер объяснил, зачем принял бой с Чимаевым: «Я хотел подраться до конца 2024 года»
814 августа, 09:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алекс Перейра может сыграть злодея в фильме «Натиск». Для чемпиона UFC роль станет первой в кино
124 минуты назадКино
Уайт раскритиковал PFL за турнир с участием Нганну: «Они даже с Power Slap не могут конкурировать»
3сегодня, 10:30
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 09:30
Дана Уайт заявил, что Махачев может подраться с победителем боя Белал – Рахмонов
9сегодня, 07:58
Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»
6сегодня, 07:31
Взвешивание перед UFC 308: Топурия и Холлоуэй показали одинаковые цифры, Чимаев тяжелее Уиттакера, Анкалаев легче Ракича
25сегодня, 06:50
Василий Пельмень не стал чемпионом Power Slap: поединок за титул закончился вничью
7вчера, 18:48
Чимаев рассказал о проблемах полуторагодовалого сына со здоровьем: «Ему сделают операцию, но все будет хорошо»
6вчера, 18:42
Чимаев хочет драться с Перейрой: «Этот парень может меня нокаутировать»
6вчера, 18:27
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
35вчера, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
сегодня, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры