1

Хабиб – о победе Садулаева на ЧМ: «Пороха еще достаточно»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по вольной борьбе.

«Видно, пороха еще достаточно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в категории до 92 кг.

«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoАбдулрашид Садулаев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»
729 октября, 15:51
Монсон – о Чимаеве: «Его путь – стать чемпионом UFC. У него такое же давление, как у Хабиба»
928 октября, 12:54
Топурия – о конфликте с командой Махачева: «Хабиб уважительный, но его братья напрыгнули на меня, хотя их ловили на стероидах»
1722 октября, 17:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»
131 минуту назад
Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»
52 минуты назад
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:12
Абдель-Азиз – Конору: «Алкоголик и наркоман, который сбежал от Чендлера»
3сегодня, 08:47
«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе
1сегодня, 08:31
Миочич – о бое с Джонсом: «Собираюсь делать то, что захочу»
6сегодня, 07:54
Анкалаев опубликовал в соцсетях эмодзи телефона, ранее такую же запись оставил Перейра
16вчера, 19:34
Хельвани заявил, что Перейре не предлагали бой с Анкалаевым на UFC 310
3вчера, 18:44
Рахмонов хочет бой за временный титул: «Желаю Белалу здоровья. Готов драться с любым на UFC 310»
5вчера, 17:58
Перейра — о возможном участии в UFC 310: «☎️»
14вчера, 17:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото