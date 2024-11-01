Хабиб – о победе Садулаева на ЧМ: «Пороха еще достаточно»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по вольной борьбе.
«Видно, пороха еще достаточно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в категории до 92 кг.
«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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