Хабиб – о победе Садулаева на ЧМ: «Пороха еще достаточно»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по вольной борьбе.

«Видно, пороха еще достаточно», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, что Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в категории до 92 кг.

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