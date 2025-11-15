  • Спортс
4

Дастин Порье: «Бои против Хабиба и Махачева – настоящий пазл. Эти парни превращают тебя в менее эффективного ударника»

Дастин Порье: поединки против Хабиба и Махачева – это настоящий пазл.

Бывший боец UFC Дастин Порье высказался о предстоящем титульном поединке между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Бои против Хабиба и Ислама – это настоящий пазл. Когда дерешься с ними, то превращаешься в менее эффективного ударника, потому что ты постоянно переживаешь о переводах в партер. Если Джек сможет победить, то только в стойке.

Он должен будет попасть по Исламу серьезным ударом. Но почувствовать дистанцию, начать выбрасывать удары и рисковать, когда ты все время думаешь о тейкдаунах... Вот в чем главная проблема. Сможет ли он это сделать?» – сказал Порье.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Эволюция Ислама Махачева: из спарринг-партнера Хабиба в сильнейшего универсала UFC

Махачев завершит карьеру после боя с Маддаленой. Верите?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?19179 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
