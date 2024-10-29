Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»

Хабиб Нурмагомедов дал совет Умару Нурмагомедову.

«Я и Ислам были на твоем месте. Это называется переходный период. Но скоро все захотят драться с тобой. Просто продолжай двигаться вперед», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

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