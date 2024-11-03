Трамп – о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем»
Дональд Трамп высказался о характере Хабиба Нурмагомедова.
«Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов – величайшие бойцы UFC? Не знаю. Хабиб очень тихий, немногословный. Но когда он побеждает, то становится просто безумцем», – заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Хабиб – о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья»
Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер John Shahidi
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