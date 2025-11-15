Видео
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев провели финальную дуэль взглядов перед боем на UFC 322

Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев провели финальную дуэль взглядов.

В Нью-Йорке прошло церемониальное взвешивание, на котором состоялись битвы взглядов между участниками предстоящего турнира UFC 322. В рамках мероприятия встретились чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев.

Напомним, что титульный поединок в полусреднем весе возглавит UFC 322. Ивент состоится в ночь с 15 на 16 ноября.

