Вадим Немков: «Если Махачев побьет Маддалену, то станет одним из величайших бойцов в мире»

Вадим Немков: если Ислам побьет Маддалену, то станет одним из величайших бойцов.

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым .

«Ислам будет одним из величайших бойцов в мире в случае победы над Делла Маддаленой. Махачев станет чемпионом двух дивизионов, которые считаются одними из самых конкурентных в мире.

Победа Ислама будет большим успехом российских смешанных единоборств», – сказал Немков.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?

Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом. И таких много