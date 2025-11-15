Вадим Немков: «Если Махачев побьет Маддалену, то станет одним из величайших бойцов в мире»
Вадим Немков: если Ислам побьет Маддалену, то станет одним из величайших бойцов.
Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
«Ислам будет одним из величайших бойцов в мире в случае победы над Делла Маддаленой. Махачев станет чемпионом двух дивизионов, которые считаются одними из самых конкурентных в мире.
Победа Ислама будет большим успехом российских смешанных единоборств», – сказал Немков.
Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?
Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом. И таких много
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
