Бахрам Муртазалиев в январе проведет поединок с Джошем Келли
Стал известен следующий соперник Бахрама Муртазалиева.
Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой между чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.
Титульный поединок состоится 31 января и пройдет в Ньюкасле (Англия).
Муртазалиев (23-0) в последний раз выступал в октябре прошлого года, когда победил Тима Цзю техническим нокаутом.
Келли (17-1-1) в июне досрочно выиграл у Флавиуса Биеа.
У России два чемпиона мира по боксу, у США – в 10 раз больше. Почему?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Matchroom Boxing
