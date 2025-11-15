0

Бахрам Муртазалиев в январе проведет поединок с Джошем Келли

Стал известен следующий соперник Бахрама Муртазалиева.

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой между чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.

Титульный поединок состоится 31 января и пройдет в Ньюкасле (Англия).

Муртазалиев (23-0) в последний раз выступал в октябре прошлого года, когда победил Тима Цзю техническим нокаутом.

Келли (17-1-1) в июне досрочно выиграл у Флавиуса Биеа.

У России два чемпиона мира по боксу, у США – в 10 раз больше. Почему?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Matchroom Boxing
logoБахрам Муртазалиев
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Ему грозит отстранение сроком на два года
14 ноября, 14:10
Олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов дисквалифицирован на 3 года за допинг
14 ноября, 12:10
«Брат». Теренс Кроуфорд встретился с Александром Усиком в Узбекистане
14 ноября, 09:55Фото
Главные новости
Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
через 0
Махачев победил Маддалену – тот проиграл впервые в UFC. Ранее так же было с Волкановски
через 0
Ислам Махачев – первый чемпион UFC из России, который брал пояса в двух дивизионах
только что
Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе
1 минуту назад
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко победила Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
40 минут назадLive
Двалишвили – после победы Шевченко над Чжан: «Валентина – лучшая в мире»
50 минут назад
Валентина Шевченко победила в 11-м титульном поединке. Она повторила рекорд Аманды Нуньес
58 минут назад
Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан в соглавном бою UFC 322 и защитила пояс чемпионки наилегчайшего веса
59 минут назад
Карлос Пратес нокаутировал Леона Эдвардса на UFC 322
сегодня, 03:54Видео
На UFC 322 произошла потасовка между Диллоном Дэнисом и командой Хабиба
сегодня, 03:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото