Бахрам Муртазалиев в январе проведет поединок с Джошем Келли

Стал известен следующий соперник Бахрама Муртазалиева.

Промоутерская компания Matchroom Boxing анонсировала бой между чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрамом Муртазалиевым и Джошем Келли.

Титульный поединок состоится 31 января и пройдет в Ньюкасле (Англия).

Муртазалиев (23-0) в последний раз выступал в октябре прошлого года, когда победил Тима Цзю техническим нокаутом.

Келли (17-1-1) в июне досрочно выиграл у Флавиуса Биеа.

