Джонс – о Диазе: «В России его считают гангстером? Это не так. Он курит и может послать, но Нейт – очень хороший парень»

Джонс: Нейт Диаз – не гангстер.

Бывший чемпион UFC Джон Джонс развеял гангстерский образ Нейта Диаза.

«В России Нейта Диаза считают гангстером? Это не так. Он профессиональный спортсмен, отец, тренер, предприниматель, лидер. На него работают много людей. Да, он курит и может послать. Но он далеко не гангстер, а просто очень хороший парень», – сказал Джонс.

