«Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI

Петр Ян и Мераб Двалишвили встретились в UFC PI.

Российский боец Артем Белах рассказал, что Петр Ян и Мераб Двалишвили пожали руки перед поединком.

Ранее Белах был спарринг-партнером Петра Яна и Мераба Двалишвили , когда каждый из них готовился к поединку с Кори Сэндхагеном.

«Петр Ян с Мерабом пересеклись в UFC PI, никто не успел это снять. Было прямо возле меня. Я хотел к себе в телеграм выложить видео встречи, кружок, такого бы точно ни у кого не было, и у меня сел телефон прямо в этот момент. Но они подошли «привет-привет» и сели каждый за свой стол со своими командами. Спокойно подошли и поздоровались», – сказал Артем Белах в интервью Спортсу’’.