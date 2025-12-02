  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI
8

«Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI

Петр Ян и Мераб Двалишвили встретились в UFC PI.

Российский боец Артем Белах рассказал, что Петр Ян и Мераб Двалишвили пожали руки перед поединком.

Ранее Белах был спарринг-партнером Петра Яна и Мераба Двалишвили, когда каждый из них готовился к поединку с Кори Сэндхагеном.  

«Петр Ян с Мерабом пересеклись в UFC PI, никто не успел это снять. Было прямо возле меня. Я хотел к себе в телеграм выложить видео встречи, кружок, такого бы точно ни у кого не было, и у меня сел телефон прямо в этот момент. Но они подошли «привет-привет» и сели каждый за свой стол со своими командами. Спокойно подошли и поздоровались», – сказал Артем Белах в интервью Спортсу’’.

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3211 голосов
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoMMA
logoUFC
logoUFC 323
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoПетр Ян – Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Яна: «Петру нужно многое поменять в стратегии относительно первого боя с Мерабом. Важно давить и действовать агрессивно»
30 ноября, 08:43
Петр Ян: «Чемпион всегда под прицелом. Сейчас это Мераб»
30 ноября, 08:03
Ян – о бое с Двалишвили: «Хочу победить нокаутом. Хочу вернуть пояс и отомстить»
29 ноября, 14:57
Главные новости
Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса
вчера, 19:46
Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC
вчера, 17:39
Кроуфорд – президенту WBC Сулейману: «Парень, я ничего тебе не заплачу. Почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Ты плати мне»
вчера, 16:53
Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»
вчера, 15:48
Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200
вчера, 15:35
Внук Мухаммеда Али подерется на турнире IBA.PRO 13 в Дубае
вчера, 14:27
UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои
3 декабря, 14:20
Роберт Уиттакер: «Мераб стал лучше в стойке. Не знаю, что нужно сделать Яну для победы»
вчера, 13:35
Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»
вчера, 13:16
Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»
вчера, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото