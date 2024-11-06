Никал – о бое Джонса и Миочича: «Джон очень сообразителен»
Бо Никал высказался о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Я думаю, что если бы этот бой проходил по сценарию Стипе, то ему, вероятно, пришлось бы заставить Джона устать. Но Джон очень сообразителен.
Я бы сказал, что два самых умных парня, которых я видел в бою – это Деметриус Джонсон и Джон Джонс. Думаю, что многие люди не говорят об интеллекте в ММА. Это самая недооцененная часть игры Джона», – сказал Бо Никал.
На UFC 309 Джон Джонс встретится со Стипе Миочичем.
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Mighty
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