Никал – о бое Джонса и Миочича: «Джон очень сообразителен»

Бо Никал высказался о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Я думаю, что если бы этот бой проходил по сценарию Стипе, то ему, вероятно, пришлось бы заставить Джона устать. Но Джон очень сообразителен.

Я бы сказал, что два самых умных парня, которых я видел в бою – это Деметриус Джонсон и Джон Джонс. Думаю, что многие люди не говорят об интеллекте в ММА. Это самая недооцененная часть игры Джона», – сказал Бо Никал.

На UFC 309 Джон Джонс встретится со Стипе Миочичем .

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309