Гончаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Задача Петра – остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит»
Гончаров: задача Яна – остановить локомотив Двалишвили.
Боец легкого дивизиона Fight Nights Андрей Гончаров считает, что Петр Ян технически сильнее Мераба Двалишвили.
«Интересный поединок предстоит у Пети Яна. Один их тех боев, которые я очень жду. Будет история, когда нашла коса на камень. Здесь вопросик есть. Сможет ли Петя пережать, передавить?
Мераб хорошо дышит, но я верю, что если Ян мощно пробьет в корпус, то он может нивелировать борьбу. Задача – остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит», – сказал Гончаров.
Напомним, реванш Двалишвили и Яна состоится в ночь на 7 декабря главном событии UFC 323. В марте 2023-го Мераб победил единогласным решением судей.
UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои
Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3234 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
