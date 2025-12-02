6

Титульный бой Жанибека Алимханулы отменен. Он сдал положительный допинг тест

У чемпиона мира по боксу из Казахстана Алимханулы нашли допинг.

Поединок чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO и IBF Жанибека Алимханулы отменен.

Боец из Казахстана сдал положительный допинг-тест VADA. Журналист Дэн Рафаэл уточняет, что в организме боксера обнаружен мельдоний.

Бой Алимханулы (17-0) с чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3) планировался 7 декабря на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (США).

Жанибек прокомментировал случившееся в соцсетях:

«Я всегда поддерживал чистый спорт, вы это хорошо знаете. Удивился, когда прочитал новости. VADA взяли первый тест и сообщили, что все чисто. Я ничего не изменял в своих витаминах. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный».

Организаторы вечера бокса сообщили, что Алимханулы заменит 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3221 голос
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Dan Rafael
