Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»
Том Аспиналл высоко оценил победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.
«Хамзат просто невероятен. То, как он обошелся с Робертом Уиттакером, вдохновляет меня прогрессировать, если честно.
Он пришел и победил бывшего чемпиона вот так. Так легко, без ударов, без сопротивления. Это вдохновляет. Хамзат точно станет чемпионом», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Напомним, что Чимаев поймал Уиттакера на болевой прием в первом раунде.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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