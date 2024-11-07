Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»

Том Аспиналл высоко оценил победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

«Хамзат просто невероятен. То, как он обошелся с Робертом Уиттакером , вдохновляет меня прогрессировать, если честно.

Он пришел и победил бывшего чемпиона вот так. Так легко, без ударов, без сопротивления. Это вдохновляет. Хамзат точно станет чемпионом», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Напомним, что Чимаев поймал Уиттакера на болевой прием в первом раунде.

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