  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Ринат Фахретдинов: «Когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю»
0

Ринат Фахретдинов: «Когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю»

Фахретдинов: я еще не показал себя в UFC.

Боец UFC Ринат Фахретдинов уверяет, что он еще не показал свой максимум в промоушене.

– В каком бою в UFC вы были максимально недовольны собой?

– Три боя: Элизеу Залески, Николас Далби и Карлос Леаль. Хотел забирать бонусы и не бороться. Как раз Шон Шелби начал говорить: «Ребята, хочу, чтобы вы больше дрались в стойке». И, когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю». А с Далби просто думал: «Ты меня ударил раз, а я тебя – два».

Слышал, но не слушал угол: «Да-да, сейчас все сделаю. А потом делал свое». Даже на выходе перед боем говорил: «Все будет нормально, сейчас я вам все покажу». Вот когда ты так говоришь, то встреваешь.

Почему Густафссон в последнем бою был фаворитом? Видимо, они посмотрели, что я провел три невнятных боя. Люди засомневались… Ребята, я еще в UFC себя не показал. У меня еще большой запас. Вы видели, как прошел последний бой [Фахретдинов нокаутировал соперника за 54 секунды], – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″.

Напомним, Фахретдинов выиграл шесть боев в UFC, также на его счету одна ничья.

Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»

Ринат Фахретдинов: «Кого бы исключил из рейтинга полусреднего веса? Ковингтона». Он уже давно не дрался»

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3235 голосов
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoРинат Фахретдинов
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гончаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Задача Петра – остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит»
2 декабря, 13:57
Лерон Мерфи: «Узнав, что не подерусь за титул, немного разлюбил UFC. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики»
2 декабря, 11:17
Джонс – о Диазе: «В России его считают гангстером? Это не так. Он курит и может послать, но Нейт – очень хороший парень»
2 декабря, 11:06
Главные новости
Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса
вчера, 19:46
Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC
вчера, 17:39
Кроуфорд – президенту WBC Сулейману: «Парень, я ничего тебе не заплачу. Почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Ты плати мне»
вчера, 16:53
Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»
вчера, 15:48
Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200
вчера, 15:35
Внук Мухаммеда Али подерется на турнире IBA.PRO 13 в Дубае
вчера, 14:27
UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои
3 декабря, 14:20
Роберт Уиттакер: «Мераб стал лучше в стойке. Не знаю, что нужно сделать Яну для победы»
вчера, 13:35
Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»
вчера, 13:16
Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»
вчера, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото