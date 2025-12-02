Ринат Фахретдинов: «Когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю»

Фахретдинов: я еще не показал себя в UFC.

Боец UFC Ринат Фахретдинов уверяет, что он еще не показал свой максимум в промоушене.

– В каком бою в UFC вы были максимально недовольны собой?

– Три боя: Элизеу Залески, Николас Далби и Карлос Леаль. Хотел забирать бонусы и не бороться. Как раз Шон Шелби начал говорить: «Ребята, хочу, чтобы вы больше дрались в стойке». И, когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю». А с Далби просто думал: «Ты меня ударил раз, а я тебя – два».

Слышал, но не слушал угол: «Да-да, сейчас все сделаю. А потом делал свое». Даже на выходе перед боем говорил: «Все будет нормально, сейчас я вам все покажу». Вот когда ты так говоришь, то встреваешь.

Почему Густафссон в последнем бою был фаворитом? Видимо, они посмотрели, что я провел три невнятных боя. Люди засомневались… Ребята, я еще в UFC себя не показал. У меня еще большой запас. Вы видели, как прошел последний бой [Фахретдинов нокаутировал соперника за 54 секунды], – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″.

Напомним, Фахретдинов выиграл шесть боев в UFC, также на его счету одна ничья.

