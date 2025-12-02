  • Спортс
  • Мэтт Браун: «Что нужно сделать в UFC ради чертова титульника? Почему у них вообще есть рейтинги? Избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях»
20

Экс-боец UFC Браун недоволен отношением промоушена к Царукяну.

Экс-боец UFC Мэтт Браун раскритиковал матчмейкинг промоушена.

«Бой Пимблетта и Гейджи? Это немного грустно. Прямое определение монополии, где один промоутер владеет всеми титулами и рейтингами. Считаю, что это не очень хорошо для спорта.

Армана [Царукяна] жаль больше всех. Парень сделал все правильно, за исключением одной маленькой неудачи, которая, по-видимому, ставит на нем крест. Такое происходит не в первый раз.

Что нужно сделать ради чертова титульника? Есть первый номер рейтинга, который заслужил бой. Почему у UFC вообще есть рейтинги? Я не знаю. Тогда избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях», – сказал Браун.

Напомним, Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт подерутся за временный титул легкого дивизиона на UFC 324. Чемпион категории Илия Топурия сделал паузу в карьере.

Мэтт Браун: «UFC – многомиллиардный бизнес, но бойцы получают 0%. Менеджеры ничего с этим не делают, СМИ находятся под контролем»

Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3235 голосов
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
