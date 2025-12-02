Лерон Мерфи: «Узнав, что не подерусь за титул, немного разлюбил UFC. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики»

Мерфи: разлюбил UFC, узнав, что не подерусь с Волкановски.

Боец UFC Лерон Мерфи признался, что разочаровался в промоушене, узнав, что не подерется за титул.

«Когда я узнал, что не подерусь за титул, то немного разлюбил этот спорт, не буду врать. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики. Думал, что все просто: делай свою работу, лучшие дерутся с лучшими.

Это ранило меня больше всего. Я должен смириться – таков бизнес. Буду продолжать работать и побеждать, в конце концов доберусь до титульника. Думаю, что это неизбежно. Я стану чемпионом», – сказал Мерфи.

Ранее стало известно, что Александр Волкановски проведет титульную защиту против Диего Лопеса . Бой возглавит турнир UFC 325.

