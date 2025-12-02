  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»
3

Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»

Фахретдинов: в бою с Махачевым Маддалена испугался ауры Хабиба.

Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что мог бы выступить лучше Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым.

– Когда Конор подрался с Альваресом [Макгрегор победил нокаутом во втором раунде], Хабиб говорил: «Альварес слабо представил наш дивизион!» Довольны, как Маддалена представил полусредний дивизион в бою с Махачевым?

– Махачев в любом случае наш. Я понимал, что все так и будет. Маддалена стилистически удобен для Ислама. 

– Почему у топовых бойцов может быть такая разница в борьбе? Кажется, что если оба топы, то не должно быть такого разрыва в одном конкретном компоненте. 

– Как показывает практика, Ислам и Хабиб просто на другом уровне. 

– У вас не возникало ощущения, что вы бы боролись лучше на месте Маддалены?

– Боролся бы точно лучше. Насчет стойки не знаю, хотя Маддалена в стойке ничего и не показал. Скорее всего, на Маддалену повлияла аура Хабиба, его команды. Те, на кого она не влияет, дерутся лучше. Но Ислам был в бешеной форме, – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″.

Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.

Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»

Хабиб или Махачев – чья карьера лучше?

Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3215 голосов
ДаПетр Ян
НетМераб Двалишвили
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoUFC
logoMMA
logoРинат Фахретдинов
logoДжек Делла Маддалена
logoИслам Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил»
25 ноября, 08:00
Джо Роган: «Если вы считаете стиль Махачева скучным, то просто не разбираетесь в ММА»
22 ноября, 14:20
Тагир Уланбеков: «Махачев был очень заряжен на второй пояс. Он будет держать его долго»
21 ноября, 08:40
Главные новости
Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса
вчера, 19:46
Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC
вчера, 17:39
Кроуфорд – президенту WBC Сулейману: «Парень, я ничего тебе не заплачу. Почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Ты плати мне»
вчера, 16:53
Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»
вчера, 15:48
Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200
вчера, 15:35
Внук Мухаммеда Али подерется на турнире IBA.PRO 13 в Дубае
вчера, 14:27
UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои
3 декабря, 14:20
Роберт Уиттакер: «Мераб стал лучше в стойке. Не знаю, что нужно сделать Яну для победы»
вчера, 13:35
Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»
вчера, 13:16
Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»
вчера, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото