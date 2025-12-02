Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»

Фахретдинов: в бою с Махачевым Маддалена испугался ауры Хабиба.

Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что мог бы выступить лучше Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым .

– Когда Конор подрался с Альваресом [Макгрегор победил нокаутом во втором раунде], Хабиб говорил: «Альварес слабо представил наш дивизион!» Довольны, как Маддалена представил полусредний дивизион в бою с Махачевым?

– Махачев в любом случае наш. Я понимал, что все так и будет. Маддалена стилистически удобен для Ислама.

– Почему у топовых бойцов может быть такая разница в борьбе? Кажется, что если оба топы, то не должно быть такого разрыва в одном конкретном компоненте.

– Как показывает практика, Ислам и Хабиб просто на другом уровне.

– У вас не возникало ощущения, что вы бы боролись лучше на месте Маддалены?

– Боролся бы точно лучше. Насчет стойки не знаю, хотя Маддалена в стойке ничего и не показал. Скорее всего, на Маддалену повлияла аура Хабиба, его команды. Те, на кого она не влияет, дерутся лучше. Но Ислам был в бешеной форме, – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″.

Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.

