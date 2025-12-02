Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»
Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что мог бы выступить лучше Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым.
– Когда Конор подрался с Альваресом [Макгрегор победил нокаутом во втором раунде], Хабиб говорил: «Альварес слабо представил наш дивизион!» Довольны, как Маддалена представил полусредний дивизион в бою с Махачевым?
– Махачев в любом случае наш. Я понимал, что все так и будет. Маддалена стилистически удобен для Ислама.
– Почему у топовых бойцов может быть такая разница в борьбе? Кажется, что если оба топы, то не должно быть такого разрыва в одном конкретном компоненте.
– Как показывает практика, Ислам и Хабиб просто на другом уровне.
– У вас не возникало ощущения, что вы бы боролись лучше на месте Маддалены?
– Боролся бы точно лучше. Насчет стойки не знаю, хотя Маддалена в стойке ничего и не показал. Скорее всего, на Маддалену повлияла аура Хабиба, его команды. Те, на кого она не влияет, дерутся лучше. Но Ислам был в бешеной форме, – сказал Фахретдинов в интервью Спортсу″.
Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.
Маддалена впервые высказался после поражения от Махачева: «Ислам – один из величайших»