Пол и О’Мэлли сняли видео с огромным столом фастфуда: «Обожаю быть тяжеловесом»

Джейк Пол и Шон О’Мэлли сняли видео с фастфудом.

Блогер и боксер Джейк Пол снял видео в компании с экс-чемпионом UFC Шоном О’Мэлли .

«Обожаю быть тяжеловесом», – подписал видео Пол.

Напомним, 19 декабря Пол подерется с Энтони Джошуа в поединке по боксу.

О’Мэлли 25 января проведет поединок с Суном Ядуном в UFC.

