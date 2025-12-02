Пол и О’Мэлли сняли видео с огромным столом фастфуда: «Обожаю быть тяжеловесом»
Джейк Пол и Шон О’Мэлли сняли видео с фастфудом.
Блогер и боксер Джейк Пол снял видео в компании с экс-чемпионом UFC Шоном О’Мэлли.
«Обожаю быть тяжеловесом», – подписал видео Пол.
Напомним, 19 декабря Пол подерется с Энтони Джошуа в поединке по боксу.
О’Мэлли 25 января проведет поединок с Суном Ядуном в UFC.
Шон О’Мэлли: «Я даже не в соглавном бою UFC 324. Что дальше? Прелимы?»
О’Мэлли – об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»
Петр Ян победит Мераба Двалишвили?3235 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джейка Пола
