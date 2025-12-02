Джошуа Ван: «У меня нет плана на бой с Пантожей. Рассчитываю нокаутировать его за три раунда»

Боец UFC Джошуа Ван признался, что не имеет плана на титульный бой с Алешандре Пантожей .

«Честно говоря, у меня нет никакого плана. Можно придумывать тактику и тому подобное, но, когда наступает бой, все может пойти по-другому. Что бы он ни выдал, я буду готов. Рассчитываю нокаутировать Пантожу за три раунда», – сказал Ван.

Напомним, Пантожа и Ван подерутся за пояс наилегчайшего веса UFC в соглавном событии UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

