Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»

Стипе Миочич ответил на критику из-за решения драться с Джоном Джонсом.

«Я просто хотел подраться с Джоном. Том Аспиналл – отличный боец, но я лишь хотел бой с Джонсом .

Я желал этого поединка. И UFC предоставили мне его. Им это было не нужно», – заявил экс-чемпион UFC Стипе Миочич .

Напомним, что титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309.

Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309