Миочич – о критике из-за боя с Джонсом: «Я просто хотел подраться с Джоном. UFC не нужен этот бой»
Стипе Миочич ответил на критику из-за решения драться с Джоном Джонсом.
«Я просто хотел подраться с Джоном. Том Аспиналл – отличный боец, но я лишь хотел бой с Джонсом.
Я желал этого поединка. И UFC предоставили мне его. Им это было не нужно», – заявил экс-чемпион UFC Стипе Миочич.
Напомним, что титульный поединок Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 309.
Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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