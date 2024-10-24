Фьюри сообщил, что у его жены случился выкидыш за день до боя с Усиком: «Я чувствовал неладное, но она мне не говорила»
«Не хочу оправдываться. Она была на шестом месяце, это был не просто выкидыш в самом начале, а рождение мертвого ребенка. И она прошла это одна, пока муж был в другой стране.
Пройти такое в одиночку – нехорошо. Когда она сказала, что не может приехать ко мне, то я почувствовал неладное. Она сказала, что у нее повышенное давление.
Турки предлагал нам частный самолет и врача на борту, но она сказала, что не сможет прилететь. Я просил ее рассказать, что происходит, но она не говорила.
Так я все понял. Она не сказала, что потеряла ребенка, но я все понял. Когда я вернулся, то убедился в этом. Она скрывала, что ребенка больше нет», – сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, который в мае-2024 проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира. 21 декабря состоится реванш.
Тайсон и Пэрис Фьюри женаты с 2008 года, у них шестеро детей.
Усик и Фьюри провели первый стердаун перед реваншем
Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе Хитмана
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