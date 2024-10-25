Усик объяснил, зачем продолжает карьеру: «Золото Олимпиады и два абсолютных чемпионства – еще не конец»

Александр Усик заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Я прошел бокс? Бокс – это моя жизнь, мне нравится. Слушайте, то, что я стал олимпийским чемпионом и дважды абсолютом не значит, что карьера закончена. Может быть, это лишь начало», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик . В 2012 году он стал олимпийским чемпионом по боксу, а на профессиональном ринге становился абсолютом в первом тяжелом и тяжелом весах.

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