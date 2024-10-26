Фьюри – об Усике: «Даже близко не самый сложный соперник в моей карьере. Бои с Уайлдером – самые трудные»

Тайсон Фьюри не считает Александра Усика самым сложным соперником в карьере.

«Усик – хороший боксер, но не лучший из тех, с которыми я дрался. Даже не близко.

Думаю, что бои с Уайлдером были самыми сложными. Когда мы бились у канатов и сделали 10 нокдаунов. В какой-то момент это было опаснее, чем просто боксерский поединок», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, Фьюри трижды дрался с Деонтеем Уайлдером. Тайсон дважды победил и один бой закончился вничью.

Фьюри сообщил, что у его жены случился выкидыш за день до боя с Усиком: «Я чувствовал неладное, но она мне не говорила»

Фьюри – о команде Усика: «Они почему-то сравнили меня с Путиным»