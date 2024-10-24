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Турки Аль эш-Шейх опубликовал постер реванша Усика и Фьюри

Опубликован постер второго боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовское Аравия) состоится второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе. Босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх опубликовал постер реванша.

Напомним, что в мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри в образе Хитмана

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Турки Аль эш-Шейха
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
Усик – Фьюри
Турки Аль эш-Шейх
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