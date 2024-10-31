Рахмонов – о бое с Мухаммадом: «Для меня честь представлять Казахстан»
Шавкат Рахмонов высказался о бое с Белалом Мухаммадом.
«Я очень рад, для меня честь представлять Казахстан. Все фанаты, команда и Казахстан ждут титул UFC.
Я первым добрался до титульника. Один шаг остался. Сделаю то, что в моих силах. Хочу порадовать всех болельщиков и команду, благодарю за поддержку и внимание», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов, который в декабре-2024 подерется за титул UFC с Белалом Мухаммадом.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Naiza TV
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