Рахмонов – о бое с Мухаммадом: «Для меня честь представлять Казахстан»

Шавкат Рахмонов высказался о бое с Белалом Мухаммадом.

«Я очень рад, для меня честь представлять Казахстан. Все фанаты, команда и Казахстан ждут титул UFC.

Я первым добрался до титульника. Один шаг остался. Сделаю то, что в моих силах. Хочу порадовать всех болельщиков и команду, благодарю за поддержку и внимание», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов , который в декабре-2024 подерется за титул UFC с Белалом Мухаммадом .

Мухаммад – о бое с Рахмоновым: «Мне нужно мясо Шавката»