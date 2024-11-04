Рахмонов выложил мем с Топурией: «Могу драться с ним одной рукой»

Шавкат Рахмонов пошутил в соцсетях над Илией Топурией.

«Ержан, вставай. Я слышал, что Топурия хочет драться со мной. Могу это делать одной рукой», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов .

Мендес – о желании Топурии досрочно победить Махачева: «Пусть одолеет всех в Дагестане, тогда и поговорим»

Топурия отреагировал на видео, где Роналду поставил на Холлоуэя в их поединке: «Не ожидал, что ты не отличишь уверенность от высокомерия. Но все отражают собственную реальность на других»