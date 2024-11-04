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Рахмонов выложил мем с Топурией: «Могу драться с ним одной рукой»

Шавкат Рахмонов пошутил в соцсетях над Илией Топурией.

«Ержан, вставай. Я слышал, что Топурия хочет драться со мной. Могу это делать одной рукой», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов.

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Топурия отреагировал на видео, где Роналду поставил на Холлоуэя в их поединке: «Не ожидал, что ты не отличишь уверенность от высокомерия. Но все отражают собственную реальность на других»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шавката Рахмонова
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