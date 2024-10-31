Рахмонов хочет бой за временный титул: «Желаю Белалу здоровья. Готов драться с любым на UFC 310»
Шавкат Рахмонов согласен драться с любым соперником на UFC 310.
«Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда ты восстановишься на 100%. А пока я готов подраться с любым претендентом за временный титул на UFC 310», – написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
Напомним, что Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, но чемпион в полусреднем весе выбыл из-за болезни.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
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