Рахмонов хочет бой за временный титул: «Желаю Белалу здоровья. Готов драться с любым на UFC 310»

Шавкат Рахмонов согласен драться с любым соперником на UFC 310.

«Желаю Белалу скорейшего выздоровления. Встретимся, когда ты восстановишься на 100%. А пока я готов подраться с любым претендентом за временный титул на UFC 310», – написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов .

Напомним, что Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, но чемпион в полусреднем весе выбыл из-за болезни.

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