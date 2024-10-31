Мухаммад извинился за срыв боя с Рахмоновым: «План Аллаха – всегда лучший план»
Белал Мухаммад подтвердил отмену боя с Шавкатом Рахмоновым.
«Подхватил костную инфекцию в ноге. Пришлось принимать внутривенные антибиотики и отказаться от тренировок на ближайшие шесть недель.
План Аллаха – всегда лучший план. Прошу прощения у всех, кто меня навещал. Скоро вернусь, Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Бой Мухаммада и Рахмонова должен был возглавить турнир UFC 310, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) 8 декабря.
Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен (журналист Эл Зуллино)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
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