Мухаммад извинился за срыв боя с Рахмоновым: «План Аллаха – всегда лучший план»

Белал Мухаммад подтвердил отмену боя с Шавкатом Рахмоновым.

«Подхватил костную инфекцию в ноге. Пришлось принимать внутривенные антибиотики и отказаться от тренировок на ближайшие шесть недель.

План Аллаха – всегда лучший план. Прошу прощения у всех, кто меня навещал. Скоро вернусь, Иншаллах», – написал в соцсетях чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад .

Бой Мухаммада и Рахмонова должен был возглавить турнир UFC 310, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) 8 декабря.

Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен (журналист Эл Зуллино)