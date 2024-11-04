Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами

Слоны UFC.

Главная ветеранская разборка года – титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем на UFC 309 . Миочич вернется в клетку спустя 3,5 года, Джонс (который в марте-2023 сам вернулся после трехлетней паузы) проведет первую защиту пояса.

Вероятно, для обоих этот бой будет последним в карьере. В ночь на 17 ноября на Madison Square Garden в Нью-Йорке встретятся две настоящие легенды UFC:

• Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну и отдал титул. До этого он провел трилогию с Даниэлем Кормье, которую выиграл (2-1).

• Джонс участвует только в титульных боях с 2011 года, Миочич – с 2016-го.

• Джонс поднялся в тяжелый вес и стал чемпионом за две минуты, задушив Сирила Гана. Миочич, который не дрался 3,5 года, по-прежнему остается в рейтинге тяжей (восьмое место).

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Фото: Gettyimages.ru /Joe Scarnici, Chris Graythen