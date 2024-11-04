Роган – о Топурии: «Новая звезда UFC. У него вообще нет слабых мест»

Джо Роган восхищен уровнем Илии Топурии.

«Илия чертовски быстр. Он совсем не медлительный, у него нет этого недостатка. У него вообще нет слабых сторон. Вот в чем дело. Поэтому я считаю его новой звездой. Есть люди, которые думают, что Топурия – лучший боец вне весовой категории», – считает комментатор UFC Джо Роган .

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