Адесанья съездил в гости к Джо Рогану: «Был фанатом − стал другом»

Исраэль Адесанья намекнул на участие в подкасте Джо Рогана.

«Был фанатом − стал другом. Надеюсь, эта дружба никогда не закончится. Дайте шума Джо Рогану , потому что он настощий», − написал в соцсетях средневес UFC Исраэль Адесанья , выложив совместном фото с Роганом, поставив геолокацию в Остине (Техас), где проживает комментатор UFC.

Исраэль Адесанья: «Джо Роган – мой нигга, так что к черту весь этот шум»