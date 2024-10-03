Адесанья съездил в гости к Джо Рогану: «Был фанатом − стал другом»
Исраэль Адесанья намекнул на участие в подкасте Джо Рогана.
«Был фанатом − стал другом. Надеюсь, эта дружба никогда не закончится. Дайте шума Джо Рогану, потому что он настощий», − написал в соцсетях средневес UFC Исраэль Адесанья, выложив совместном фото с Роганом, поставив геолокацию в Остине (Техас), где проживает комментатор UFC.
Исраэль Адесанья: «Джо Роган – мой нигга, так что к черту весь этот шум»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Исраэля Адесаньи
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