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Арнольд Аллен: «Я не слишком удивлен, что Топурия нокаутировал Холлоуэя»

Арнольд Аллен признался, что его не удивила досрочная победа Топурии в бою с Холлоуэем.

«Я был не слишком удивлен, что Топурии удалось нокаутировать Макса», – заявил боец UFC Арнольд Аллен.

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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