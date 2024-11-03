Арнольд Аллен: «Я не слишком удивлен, что Топурия нокаутировал Холлоуэя»
Арнольд Аллен признался, что его не удивила досрочная победа Топурии в бою с Холлоуэем.
«Я был не слишком удивлен, что Топурии удалось нокаутировать Макса», – заявил боец UFC Арнольд Аллен.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Тренер Махачева похвалил Топурию: «Вот так нужно драться в ММА»
Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости