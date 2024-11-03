Мендес – о желании Топурии досрочно победить Махачева: «Пусть одолеет всех в Дагестане, тогда и поговорим»
Тренер Махачева отреагировал на желание Илии Топурии досрочно победить Махачева.
«Стать первым бойцом, засабмитившим Ислама – это очень-очень серьезная цель. Посмотрим, что будет. Не знаю, я слышал, что он готов побить любого. Но если Топурия приедет в Дагестан и всех досрочно одолеет, тогда и поговорим», – заявил тренер Хавьер Мендес.
Топурия отреагировал на видео, где Роналду поставил на Холлоуэя в их поединке: «Не ожидал, что ты не отличишь уверенность от высокомерия. Но все отражают собственную реальность на других»
Мендес – о желании Топурии драться с Махачевым: «Если Илия захочет засабмитить Ислама, то это будет глупо с его стороны»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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