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Гаджиев – о реакции Буллета на слова Двалишвили о России: «Шара решил углубить всех в историю. Теперь у него намечается неплохой бой с Кутателадзе»

Камил Гаджиев прокомментировал ответ Шары Буллета Мерабу Двалишвили.

«Шара Буллет начал вспоминать уроки истории. Он заявил, что Грузия должна быть благодарна России за то, что та спасала ее от набегов дагестанцев. Как дагестанец могу сказать, что такого рода истории у нас активно муссировались, но больше в шутку. В селах рассказывали, мы же соседи с грузинами. Но, наверное, подобные шутки есть и у них.

В общем, Шара решил углубить всех в историю. Гурам Кутателадзе жестко ответил Шаре: «Когда увидимся, тогда и поговорим об уроках истории». Ну что, похоже, неплохой бой намечается! Кутателадзе – Шара. Энергия есть, ничего выдумывать не надо, взяли и погнали», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее Шара Буллет раскритиковал Мераба Двалишвили за слова о России.

Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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