Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»

Шарабутдин Магомедов раскритиковал Мераба Двалишвили за слова о России и Дагестане.

«Мераб на борьбу ходил, а историю и географию пропускал. Если бы он ходил на уроки, знал бы больше.

В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя должны благодарить. Если бы они знали историю, то помнили бы, что Россия спасала грузин от Дагестана.

Мы часто к ним набеги делали, а Россия их защищала и, можно так сказать, спасла от Дагестана.

Если бы не Россия, Грузия, возможно, стала бы частью Дагестана. Мы воевали полвека и отвоевались, так сказать», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, что ранее Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов представляет не Россию, а Дагестан.

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