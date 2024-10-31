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Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»

Шарабутдин Магомедов раскритиковал Мераба Двалишвили за слова о России и Дагестане.

«Мераб на борьбу ходил, а историю и географию пропускал. Если бы он ходил на уроки, знал бы больше.

В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя должны благодарить. Если бы они знали историю, то помнили бы, что Россия спасала грузин от Дагестана.

Мы часто к ним набеги делали, а Россия их защищала и, можно так сказать, спасла от Дагестана.

Если бы не Россия, Грузия, возможно, стала бы частью Дагестана. Мы воевали полвека и отвоевались, так сказать», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что ранее Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов представляет не Россию, а Дагестан.

Шара Буллет открыт к реваншу с Петросяном: «За такие деньги хоть каждый день буду драться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoШарабутдин Магомедов
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