Шара Буллет раскритиковал Двалишвили за слова о Дагестане: «Мерабу нужно благодарить Россию, иначе бы Грузию захватили»
Шарабутдин Магомедов раскритиковал Мераба Двалишвили за слова о России и Дагестане.
«Мераб на борьбу ходил, а историю и географию пропускал. Если бы он ходил на уроки, знал бы больше.
В основном грузины сейчас почему-то Россию недолюбливают, хотя должны благодарить. Если бы они знали историю, то помнили бы, что Россия спасала грузин от Дагестана.
Мы часто к ним набеги делали, а Россия их защищала и, можно так сказать, спасла от Дагестана.
Если бы не Россия, Грузия, возможно, стала бы частью Дагестана. Мы воевали полвека и отвоевались, так сказать», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, что ранее Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов представляет не Россию, а Дагестан.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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