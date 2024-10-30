Коста – о бое с Шарой Буллетом: «Вы действительно хотите это увидеть?»

Пауло Коста хочет подраться с Шарой Буллетом.

«Ребята, вы действительно хотите это увидеть?» – написал Пауло Коста .

Последний поединок Пауло Коста провел против Шона Стрикленда на UFC 302, где уступил раздельным решением судей.

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