Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»
Шара Буллет хочет подраться с Исраэлем Адесаньей.
«Я гнался за Исраэлем Адесаньей еще во времена выступлений в Китае по кикбоксингу. Сейчас я в MMA перешел и захватил эти берега. Октагон – мой корабль. Я беру на абордаж тех, кто вступает на него.
Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим ударником. Если он готов, то можем подраться хоть в Макао», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.
Шара Буллет: «Адесанье нужно уйти на пенсию, чтобы избежать поединка со мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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