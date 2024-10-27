Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»

Шара Буллет хочет подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Я гнался за Исраэлем Адесаньей еще во времена выступлений в Китае по кикбоксингу. Сейчас я в MMA перешел и захватил эти берега. Октагон – мой корабль. Я беру на абордаж тех, кто вступает на него.

Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим ударником. Если он готов, то можем подраться хоть в Макао», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.

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