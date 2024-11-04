Холлоуэй – о переходе в легкий дивизион: «Это мой момент. Я возрождаюсь из пепла, как птица Феникс. С полулегким весом закончил»
Макс Холлоуэй подтвердил, что не вернется в полулегкий дивизион.
«Это мой момент. Я возрождаюсь из пепла, как птица Феникс. Мы переходим к более крупным соперникам, проходим через новую дверь и начинаем новую главу. Я твердо верю в «никогда не говори никогда», а теперь главный вопрос: «Закончил ли я с полулегким весом?» Могу честно сказать, что так и есть», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.
Холлоуэй не вернется в полулегкий вес: «Хочу остаться в легком дивизионе. Это новая глава»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Макса Холлоуэя
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