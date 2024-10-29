Топурия недоволен бонусом за победу над Холлоуэем: «Я нокаутировал Макса, а Дана дал мне всего 50 тысяч долларов?»
Илия Топурия потребовал повышенный бонус за победу над Максом Холлоуэем.
«Я нокаутировал Макса Холлоуэя, а Дана дал мне всего 50 тысяч долларов? Надеюсь, что он даст мне немного больше», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Волкановски – о шансах Топурии против Махачева: «Илия может его нокаутировать»
Топурия – в соцсетях: «Сказал и выполнил. Первый, кто нокаутировал Холлоуэя. И все еще непобежден»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер UFC
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